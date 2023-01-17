"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $642,4 за штуку на декабрь 2023 года на фоне опубликованного квартального отчета эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по выручке опубликовала отчетность за четвертый квартал 2022 года. Согласно данным, квартальная выручка возросла на 12,3% г/г и составила $82,8 млрд, превысив ожидания на $270 млн. Операционная прибыль по итогам четвертого квартала составила $6,9 млрд (+25% г/г), а годовая возросла на 19% (до $28,4 млрд). Чистая прибыль за квартал увеличилась на 16,9% (до $4,8 млрд), а за год - на 16,4% (до $20,1 млрд). Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $5,34 и на 17 центов превзошла прогнозы, - указывают эксперты. - Мы констатируем, что компании удалось превзойти ожидания в весьма сложных условиях, когда в Штатах имел место подъем заболеваемостью сразу тремя вирусами - COVID-19, РСВ и гриппом. Акции UnitedHealth находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и целевой ценой $642,4 на декабрь 2023 года. После рассмотрения квартального отчета не видим оснований для корректировки рейтинга или целевой цены, сохраняем наши ожидания в силе".

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