ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в феврале - Freedom Finance Global

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам февральского заседания с учетом данных инфляции за прошедший год, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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