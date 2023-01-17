Вероятна повышенная волатильность на рынке акций США во вторник - Freedom Finance Global

Вероятна повышенная волатильность в течение торговой сессии во вторник на американском рынке акций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"Очередная дискуссия в Конгрессе в отношении потолка госдолга США будет в центре внимания во вторник. Демократы призывают повысить его для предотвращения дефолта, республиканцы настаивают, что эти действия необходимо сопроводить приоритизацией госрасходов. Министр финансов Джаннет Йеллен обеспокоена ситуацией на долговом рынке и призывает к принятию экстренных мер, - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании. - В ходе предстоящей сессии вероятна повышенная волатильность, обусловленная техническими факторами. В прошедшую пятницу индекс S&P 500 приблизился к очень значимой отметке 4000 пунктов: она выступает в качестве сопротивления, совпадающего с верхней границей нисходящего тренда и уровнем Фибоначчи. MACD подает уверенные "бычьи" сигналы, а RSI указывает на вероятное ослабление восходящего тренда, которое усугубляется неоднозначными ожиданиями в отношении перспектив экономики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.