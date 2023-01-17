"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1219 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1219 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 1015 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Добыча углеводородов компанией за 2022г составила 638,9 млн б.н.э., что на 2% больше, чем 626,3 млн б.н.э. годом ранее, констатируют эксперты. Объем добычи природного газа составил 82,14 млрд куб. м, увеличившись на 2,8%.

"С точки зрения технического анализа бумага двигается в рамках фигуры "треугольник". При открытии длинной позиции на 5,4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1015 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,03", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Новатэк" - компания, занимающаяся добычей природного газа, одна из крупнейших в России по объемам добычи. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний страны по версии Forbes.

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