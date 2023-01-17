"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Netflix с целью $280

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Netflix Inc. с целью $280 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 15,87%, стоп-приказ: $345, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, отчетность компании за IV квартал 2022г, которая будет опубликована 19 января, может разочаровать инвесторов больше, чем ожидает рынок.

"С технической точки зрения цена подошла к ключевому уровню сопротивления $332, пробить который не удалось. Это может говорить о вероятном движении вниз. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $345 риск на портфель составит 0,37%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,34", - указывают эксперты.

Netflix Inc. - американская компания, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис. Основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния.

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