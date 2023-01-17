Потенциал роста акций "Эталона" составляет 57% от текущих уровней - "Открытие Инвестиции"

Потенциал роста акций Группы "Эталон" составляет 57% от текущих уровней, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Группа "Эталон" увеличила ввод недвижимости в эксплуатацию на 74%, добившись значительного прироста благодаря органическому росту и выгодному приобретению Концерна "ЮИТ" в 2022г. Мы полагаем, что сильный рост введённой в эксплуатацию недвижимости станет хорошей базой для увеличения продаж уже в 2023г, что позволит выйти на прогнозируемые двузначные темпы роста по EBITDA", - пишет аналитик Алексей Корнилов.

"Эталон" также имеет большой задел на будущее в виде новых проектов, подчеркивает эксперт. "Стало известно, что флагманский проект Shagal в Москве получил кредитную линию Сбербанка на 39,6 млрд руб. для строительства второй очереди с площадью 270 тыс. м2. Всего планируется возвести девять очередей. Так что данный проект ещё многие годы способен служить источником значительной выручки для компании", - отмечаетон.

"В сравнении с другими публичными российскими девелоперами бумаги Группы "Эталон", по оценке стратегов "Открытие Инвестиции", выглядят сильно недооценёнными по основным финансовым мультипликаторам.

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