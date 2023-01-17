"БКС МИ" повысил целевую цену акций Chow Tai Fook до HKD19,95

Аналитики "БКС Мир инвестиций ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Chow Tai Fook до HKD19,95, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в материале инвесткомпании.

"Chow Tai Fook отчиталась об открытии 448 магазинов в финансовом 3К23 в материковом Китае. К концу 2022г их общее число в регионе достигло 7 016, что на 2 года опережает план. На фоне превысившей ожидания квартальной динамики менеджмент повысил прогноз открытия магазинов на финансовый 2023г до 1400-1500, текущая оценка на финансовый 2024г - 600-800", - отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что в начале января 202 . рынки материкового Китая, Гонконга и Макао продемонстрировали признаки восстановления. Покупательский трафик офлайн-магазинов материкового Китая увеличился в первую неделю января, а снижение выручки замедлилось по сравнению с декабрем. "На фоне оптимизации антиковидных мер в материковом Китае и повторного открытия границ региона с Гонконгом мы повышаем прогноз EPS на финансовый 2024г на 4,7%,до HKD0,91. Мы повышаем целевую цену акций Chow Tai Fook на 17%, до HKD19,95".

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. - крупнейшая ювелирная компания Большого Китая по числу магазинов. Основные виды деятельности - производство и продажа ювелирных изделий в массовом премиальном и элитном сегментах.

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