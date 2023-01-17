Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Белуги на уровне "выше рынка"

Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Белуга Групп" на уровне "выше рынка" с целевой ценой 4080 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 42% от текущих уровней, сообщается в материале банка.

"Компания сообщила о своих операционных результатах за 2022г - объемы продаж выросли на 7% г/г в 2022г, что немного превысило наши ожидания, - отмечает аналитик Евгений Кипнис. - "Белуга"продолжает извлекать выгоду из сохраняющегося высокого спроса и сокращения предложения на рынке из-за санкций. Это достигается благодаря широкому ассортименту собственных брендов компании, высокому уровню запасов и сохраненным поставкам по большинству импортных контрактов. Компания может повышать цены на свою продукцию, опережая рост акциза (4% г/г заявлено на 2022 и 2023П). Это наряду с растущей долей продаж премиальных продуктов и сильным рублем в течение значительной части 2022 года способствует росту маржи".

Эксперт ожидает, что EBITDA компании достигнет рекордно высокого уровня в 2022г (+60% г/г), а в 2023г сохранится на сопоставимом уровне или немного вырастет г/г, при этом дивидендная доходность акций может оказаться двузначной.

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