"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций BofА и Wells Fargo

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Bank of America Corp. (BofА) и Wells Fargo & Co. с прогнозными ценами на уровне $37,6 за штуку на июнь 2023 года и $47 за штуку на июль 2023 года соответственно, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Bank of America, крупный американский финансовый конгломерат, опубликовал неплохие финансовые результаты за IV квартал 2022 года, отмечает руководитель отдела анализа акций Игорь Додонов.

"Wells Fargo, один из крупнейших американских банков, опубликовал весьма неоднозначные финансовые результаты за 4 квартал 2022 года. Отметим, что ранее руководство сообщило о намерении резко сократить операции в сфере ипотечного кредитования. Эмитент также прекращает работу с внешними посредниками, оформляющими ипотечные кредиты от его лица - на долю этого бизнеса приходилась почти половина всех выданных банком таких кредитов", - обращает внимание Додонов.

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