Возможно противостояние "быков" и "медведей" на рынке акций США в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно жесткое противостояние "быков" и "медведей" на американском рынке акций в ближайшие дни, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс широкого рынка акций S&P 500 с технической точки зрения в пятницу вплотную подобрался к линии нисходящего тренда у 4000 пунктов, тянущегося с января прошлого года. В 2022 году каждый раз, как "быки" пытались пробить нисходящую формацию, им оказывалось сильнейшее сопротивление, и рынок вновь падал. Фактически сейчас наблюдается очередная попытка "быков" изменить рыночную картину. Конечно, на фоне сезона корпоративной отчетности, когда изначально заниженные прогнозы с легкостью перебиваются, нельзя исключать выхода рынка вверх за пределы падающего тренда. Однако, видится, это будет хорошая мина при плохой игре, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Даже если на волне затухания инфляции (с 9,1% в июне 2022 года до 6,5% за декабрь) регулятор сбавит темп подъема ставки, она, скорее всего, перевалит за отметку 5%. Иного способа борьбы с инфляцией у регулятора попросту нет. Таким образом, даже не исключая вариант сохранения локального оптимизма, высок риск еще одного падения рынка акций США (вплоть до минимумов 2022 года). Настроение на рынке может измениться ближе к концу I полугодия, когда станет ясно, что ключевая ставка вышла на плато и трейдеры будут закладывать грядущее послабление денежно-кредитной политики".

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