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17 января 2023 года 11:27

Рынок акций РФ утром корректируется вниз, локомотивом отката выступает Сбербанк после отчета

Москва. 17 января. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, лидерами снижения выступают бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком по факту выхода его отчета за декабрь по РСБУ.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2210,04 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1012,84 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 68,72 рубля (+0,29 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -0,7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги Сбербанка (-1,3% и -1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Сбербанк России в декабре 2022 года получил 125,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 40,1% больше результата за декабрь 2021 года, говорится в сообщении банка. В целом за 2022 год чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) составила 300,2 млрд рублей. В 2021 году Сбербанк получил рекордную прибыль в 1,237 трлн рублей.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, возобновление активности в Китае положительно сказывается на акциях сырьевых компаний, на долю которых приходится значительная доля российского фондового рынка.

Тем не менее, данные о замедлении роста ВВП Китая в IV квартале оказали давление на азиатские рынки во вторник. Банк Японии может быть вынужден изменить свою политику процентных ставок уже в среду, поскольку доходность 10-летних облигаций резко выросла.

Между тем, большинство инвесторов сохраняют оптимизм в отношении возобновления активности в КНР и ожидают сильного восстановления в этом году, поддерживаемого государственными стимулами. Нефть во вторник забуксовала в росте, что сократило число покупателей на рынке акций РФ. В США индексы могут открыться снижением, поскольку внимание инвесторов переключается на отчетности компаний, полагает Волш.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон можно назвать умеренно негативным: цены на нефть прекратили рост, настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

В США квартальные результаты опубликуют во вторник Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs, а позже на неделе выйдут данные по производственной инфляции, розничным продажам и промышленному производству страны за декабрь.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI продолжают движение ниже сопротивлений $86,5 и $80 за баррель соответственно в ожидании новых драйверов, которые могут поступить от общеэкономических данных, а во вторник и со стороны ежемесячного отчета ОПЕК. Нефтяные покупатели, вероятно, соберутся с силами и могут пойти на тестирование важных технических уровней в том случае, если американский фондовый рынок сможет развить краткосрочное повышение.

Утром во вторник рынок акций РФ вышел в сдержанный коррекционный "минус" вслед за некоторым ухудшением настроений за рубежом, но в целом сохраняет склонность к краткосрочному повышению. Для индексов МосБиржи и РТС ближайшие сопротивления расположены на отметках 2240 и 1040 пунктов, при этом индекс МосБиржи в ближайшие сессии вполне может обновить ноябрьский пик 2254 пункта, полагает Кожухова.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что тренд на рынке акций РФ пока не определен. Рынок в краткосрочной перспективе может пойти выше и достичь отметки 2250 пунктов по индексу Мосбиржи. В США основные индексы уткнулись в годовой нисходящий тренд, поэтому ближайшие дни будут важными для определения дальнейшей динамики.

Средняя цена нефти Urals снизилась до $46,82 за баррель, что является негативным сигналом. Если цена на нефть марки Urals в 2023 году останется ниже $50 за баррель, то дефицит бюджета РФ может превысить 3,5% ВВП - на уровне 2020 года. В таком случае властям, возможно, придется больше полагаться на заимствования или искать дополнительные источники доходов в 2023 году, полагают эксперты "БКС Мир инвестиций".

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели в пределах 0,1%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3% к уровню пятницы) на фоне публикации статданных по экономике КНР.

ВВП Китая в IV квартале 2022 года увеличился на 2,9% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в III квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%, отмечает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%. Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году - 2,2%.

Кроме того, согласно данным ГСУ, численность населения Китая в 2022 году сократилась впервые более чем за 60 лет - с 1961 года. Показатель уменьшился на 850 тыс. человек, до 1,41 млрд человек.

Данные о розничных продажах и промпроизводстве в КНР за декабрь оказались существенно лучше прогнозов, что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики страны после снятия карантинных ограничений, отмечает Bloomberg.

Во вторник стартовало двухдневное заседание Банка Японии, который может скорректировать денежно-кредитную политику.

На нефтяном рынке утром во вторник цены меняются разнонаправленно из-за выходного в США накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $84,7 за баррель (+0,3% и -1% в понедельник), февральская цена WTI - $79,33 за баррель (-0,7% к уровню пятницы).

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии, пишет Trading Economics.

Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в IV квартале, превзошедших прогнозы, оказывает котировкам поддержку.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката выступили акции ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,2%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-4,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,6%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,5%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-3,4%).

Подорожали бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+15,8%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+9,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,6%).

Как пишут во вторник "Ведомости", Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост с 1 января 2023 года ставок тарифов на перевалку в "Новороссийском морском торговом порту". Увеличение, по оценке ассоциации, составило от 8% до 65% по разным видам грузов. В документе металлурги просят ФАС рассмотреть возможность проверки обоснованности увеличения ставок.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 9,88 млрд рублей (из них 4,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 729,48 млн рублей на бумаги "НМТП" и 674,98 млн рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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