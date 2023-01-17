Котировки акций Магнита обладают потенциалом роста - ПСБ

Котировки акций "Магнита" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость находится на уровне 5500 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цена акций компании с начала 2023 года демонстрирует рост при повышенной торговой активности. Мы считаем "Магнит" фундаментально привлекательным в текущих экономических условиях: эмитент способен сохранить позитивную динамику финансовых показателей и рентабельность. Ставка на формат дискаунтеров и вывод на рынок нового формата выглядят выигрышной стратегией для "Магнита". Ждем, что компания вполне может вернуться к выплате дивидендов в текущем году. В случае возврата к выплатам мы полагаем, что можно рассчитывать на 400-450 руб./акцию", - пишут эксперты в обзоре.

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