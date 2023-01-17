Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Германии и США:

- Индекс потребительских цен в Германии за декабрь;

- Индекс деловых настроений в Германии от ZEW на январь;

- Индекс производственной активности штата Нью-Йорк на январь.

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