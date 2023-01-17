Доходность длинных ОФЗ может подрасти на 2-5 б.п. во вторник - ПСБ

Доходность длинных ОФЗ может подрасти на 2-5 б.п. во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Торги рублевыми гособлигациями в понедельник проходили с минимальными изменениями, - отмечает эксперт. - Доходность ОФЗ срочностью 1-5 лет снизилась в среднем на 2 б.п., более длинных бумаг - выросла на 1 б.п. Давление на рынок оказывают опасения роста предложения нового госдолга для финансирования дефицита бюджета в условиях низких нефтяных цен. Во вторник в ожидании недельных аукционов Минфина по размещению нового госдолга доходность длинных ОФЗ может подрасти на 2-5 б.п. При наличии в списке предлагаемых бумаг на аукционах в эту среду флоатеров снижение цен "классических" ОФЗ будет менее выраженным".

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