.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Медиарейтинг банков за 2022 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2022 год. В 2022 году рейтинг российских банков традиционно возглавил Сбер, по количеству упоминаний и...
 
Мировой экономике предрекают рецессию
Почти две трети ведущих экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают в 2023 году рецессии в мировой экономике. Так говорится в докладе ВЭФ, выпущенном к открытию Давосского форума, пишет "Коммерсантъ". В опросе приняли участие 22 старших...
 
Медиарейтинг платежных систем в 2022 году
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг платежных систем за 2022 год. По итогам 2022 года медиарейтинг платежных систем по количеству упоминаний в СМИ возглавил...
 
17 января 2023 года 09:35

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 17 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых площадках США в понедельник не проводились в связи с государственным праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник, китайский и гонконгский индикаторы падают после публикации статданных по экономике КНР. ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года увеличился на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%. По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%. Рынок внимательно следит за начавшимся во вторник двухдневным заседанием Банка Японии, полагая, что Центробанк может скорректировать денежно-кредитную политику. Южнокорейский Kospi теряет около 1% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $84,84 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,96%, до $84,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,46 за баррель, что на 0,5% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу контракт повысился в цене на 1,9%, до $79,86 за баррель. Торги в США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии. Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в четвертом квартале, превзошедших прогнозы, оказывает нефтяным котировкам поддержку. На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 января снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,664 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,017 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,004% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 января) прибавил 0,07%, поднявшись до 828,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,44%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,34%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,33%), "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,22%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-Трейд" 19 января планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями, в результате дюрация составит около 3,5 года.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) 27 января с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,25 года, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 31 января.

АО "Управляющая компания "ОРГ" установило ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор. Компания установила ставку 1-7-го купонов выпуска на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 января. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 января 2023 года 19:38
Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов вторника после укрепления на старте недели
Москва. 17 января. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов вторника, рубль упал к бивалютной корзине после подъема на старте недели.    читать дальше
.
17 января 2023 года 19:27
Цены евробондов РФ во вторник показали боковую динамику, несмотря на плавный рост UST
Москва. 17 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.    читать дальше
.
17 января 2023 года 19:20
Рынок акций РФ откатился ниже 2200п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, лидировали Газпром и финкомпании
Москва. 17 января. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне локального ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, в то время как нефть вернулась к росту (Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2200 пунктов, при этом лидировали в снижении "Газпром" и бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком по факту выхода его отчета за декабрь по РСБУ.    читать дальше
.
17 января 2023 года 19:03
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 165 руб
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 165 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 9,01% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. "Сбер отчитался о финансовых результатах за декабрь и 2022г по РСБУ. Чистая...    читать дальше
.
17 января 2023 года 18:27
"Финам" подтверждает рейтинг акций Goldman Sachs на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Goldman Sachs Group на уровне "держать" и целевую цену $399,4 за штуку на конец 2023г, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Goldman Sachs, крупный международный финансовый холдинг, опубликовал довольно слабый финансовый отчет за IV квартал 2022г. Чистая...    читать дальше
.
17 января 2023 года 18:01
"Финам" снизил рейтинг акций Li Auto до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать" в связи с достижением прогнозной стоимости (87,8 гонконгского доллара (HKD) в перспективе до декабря 2023 года), сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Li Auto достигли своей целевой цены (с октября 2022 года) и...    читать дальше
.
17 января 2023 года 17:40
Акции Сбербанка привлекательны для покупки в настоящее время - ПСБ
Акции Сбербанка привлекательны для покупки в настоящее время, прогнозная стоимость находится на уровне 222 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Сбербанк с октября вышел на хороший темп по прибыли - ежемесячно он генерирует порядка 120 млрд рублей. За декабрь эмитент также...    читать дальше
.
17 января 2023 года 17:18
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций UnitedHealth
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций UnitedHealth Group с прогнозной стоимостью на уровне $642,4 за штуку на декабрь 2023 года на фоне опубликованного квартального отчета эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в...    читать дальше
.
17 января 2023 года 16:42
ЦБР, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% в феврале - Freedom Finance Global
нк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам февральского заседания с учетом данных инфляции за прошедший год, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
17 января 2023 года 16:21
"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать бумаги HeadHunter
Аналитики "Открытие Инвестиции" рекомендуют покупать бумаги HeadHunter с прогнозной стоимостью на уровне 1529 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,5% от текущего уровня, сообщается в материале. "Эмитент сейчас занимает лидирующие позиции на рекрутинговом...    читать дальше
.
17 января 2023 года 15:53
Вероятна повышенная волатильность на рынке акций США во вторник - Freedom Finance Global
Вероятна повышенная волатильность в течение торговой сессии во вторник на американском рынке акций, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов. "Очередная дискуссия в Конгрессе в отношении потолка госдолга США будет в центре внимания во вторник. Демократы призывают повысить его для...    читать дальше
.
17 января 2023 года 15:50
Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро после роста на старте недели
Москва. 17 января. Доллар США и евро умеренно дорожают на Московской бирже во вторник днем, рубль слабеет к бивалютной корзине после роста на старте недели.    читать дальше
.
17 января 2023 года 15:33
Бумаги ритейлеров могут стать защитным активом в портфеле в 2023г - "Альфа-Капитал"
Бумаги ритейлеров, прежде всего компаний, которым принадлежат магазины экономкласса, в текущем году смогут выступать в роли защитного актива в портфеле инвестора, считает аналитик Управляющей компании "Альфа-Капитал" Александр Джиоев. "Магнит" изучает возможность создания отдельной сети...    читать дальше
.
17 января 2023 года 15:10
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $37
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Bank of America отчитался за четвертый квартал 2022 года, превзойдя общерыночные ожидания в отношении прибыли. Кроме того, сильный рост...    читать дальше
.
17 января 2023 года 14:51
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "выше рынка"
Альфа-банк позитивно оценивает финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за 2022г и подтверждает рейтинг его акций на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии. Несмотря на сезонно более высокую базу расходов в декабре, Сбербанку удалось обеспечить стабильную прибыль м/м, которая оказалась...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.