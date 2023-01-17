Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики под влиянием противоречивых факторов

Москва. 17 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых площадках США в понедельник не проводились в связи с государственным праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно во вторник, китайский и гонконгский индикаторы падают после публикации статданных по экономике КНР. ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года увеличился на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%. По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,2%. Рынок внимательно следит за начавшимся во вторник двухдневным заседанием Банка Японии, полагая, что Центробанк может скорректировать денежно-кредитную политику. Южнокорейский Kospi теряет около 1% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $84,84 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 0,96%, до $84,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,46 за баррель, что на 0,5% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу контракт повысился в цене на 1,9%, до $79,86 за баррель. Торги в США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии. Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в четвертом квартале, превзошедших прогнозы, оказывает нефтяным котировкам поддержку. На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 января снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,664 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,017 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,004% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 января) прибавил 0,07%, поднявшись до 828,94 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,44%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,34%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,33%), "Сегежа Групп-002Р-05R" (-0,22%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Лизинг-Трейд" 19 января планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями, в результате дюрация составит около 3,5 года.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) 27 января с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир доходности - не выше 330-350 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,25 года, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 31 января.

АО "Управляющая компания "ОРГ" установило ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор. Компания установила ставку 1-7-го купонов выпуска на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 26 января. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.