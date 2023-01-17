Курс рубля может уйти ниже 68 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Технически сохраняется потенциал ухода курса пары доллар/рубль ниже отметки в 68 руб./$1 в ходе торговой сессии во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Эксперт также отмечает, что на текущей неделе ожидается активизация экспортеров на рынке в преддверии налоговых выплат.

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