Китай и Гонконг в минусе

Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики во вторник. Цены на нефть меняются без единой динамики н аторгах во вторник.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно во вторник, китайский и гонконгский индикаторы падают после публикации статданных по экономике КНР.

ВВП Китая в четвертом квартале 2022 года увеличилась на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Таким образом, темпы роста существенно замедлились по сравнению с 3,9% в третьем квартале. Тем не менее, они превзошли консенсус-прогноз экспертов, предусматривавший рост на 1,8%, отмечает Trading Economics.

По итогам всего 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Годовые темпы роста стали вторыми из самых низких с 1976 года. Более слабое повышение ВВП за этот период было зафиксирован лишь в 2020 году - 2,2%.

Кроме того, согласно данным ГСУ, численность населения Китая в 2022 году сократилась впервые более чем за 60 лет - с 1961 года. Показатель уменьшился на 850 тыс. человек, до 1,41 млрд человек.

Данные о розничных продажах и промпроизводстве в КНР за декабрь оказались существенно лучше прогнозов, что поддержало оптимизм инвесторов в отношении перспектив экономики страны после снятия карантинных ограничений, отмечает Bloomberg.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 1,3%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Среди лидеров падения в Гонконге во вторник акции Wuxi Biologics (-6,4%), Techtronic Industries (-1,2%), Baidu Inc. (-2,9%).

В Шанхае дешевеют бумаг China Life Insurance (-3,6%), Ping An Insurance (-1,5%), Zijin Mining Group (-2,2%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (-1,1%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,3% в ходе торгов. Рынок внимательно следит за начавшимся во вторник двухдневным заседанием Банка Японии, полагая, что Центробанк может скорректировать денежно-кредитную политику.

Акции технологических компаний являются лидерами роста в Японии 17 января. Бумаги SoftBank Group подорожали в ходе торгов на 1,7%, Tokyo Electron - на 2,3%, Lasertec - на 3,6%, Keyence - на 2,6%, Advantest - также на 2,6%.

Южнокорейский KOSPI теряет около 1% в ходе торгов, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

Цены на нефть меняются разнонаправленно в ходе торгов во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск составляет $84,66 за баррель, что на $0,2 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,82 (0,96%), до $84,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,29 за баррель, что на $0,57 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу контракт повысился в цене на $1,47 (1,9%), до $79,86 за баррель. Торги в США в понедельник не проводились в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Негативным фактором для нефтяного рынка являются сохраняющиеся опасения по поводу рецессии, пишет Trading Economics.

Тем временем улучшение прогноза спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, после снятия антиковидных ограничений и на фоне статданных о динамике ВВП в четвертом квартале, превзошедших прогнозы, оказывает котировкам поддержку.

Аналитики в среднем ожидали повышения китайского ВВП в октябре-декабре на 1,8%, сообщает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно.