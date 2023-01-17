Вероятен рост индекса Мосбиржи к 2250п в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятен рост индекса Мосбиржи к уровню в 2250 пунктов в ближайшее время, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"На дневном графике индекса Мосбиржи произошел пробой верхней границы нисходящего тренда, сформированного еще в апреле прошлого года. Котировки уверенно прошли район 2200-2205 пунктов, так что следующие ориентиры наверху сразу сместились к 2250 пунктам. До этого уровня сопротивления остается около 1%, можно ожидать его достижения в ближайшей перспективе", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.