Котировки нефти среднесрочно могут подняться к $89/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $89 за баррель в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в понедельник корректировались на фоне экономического форума в Давосе, где большинство опрошенных экономистов ожидают глобальной рецессии в этом году. Также участников рынка смутил скачок российского морского экспорта, который на прошлой неделе обновил максимум с апреля 2022 года, - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании. - В отсутствие драйверов котировки нефти марки Brent могут продолжить снижение, хотя на среднесрочной дистанции шансы на дальнейшее восстановление все еще есть. Целью актуальной восходящей волны может выступить район $89 за баррель".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.