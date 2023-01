Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "СПБ биржи"

Москва. 16 января. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста вместе с внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс Мосбиржи превысил 2220 пунктов, обновив максимум за 2 месяца, при этом раллировали акции "СПБ биржи" (+28,6%) на ожиданиях неплохого отчета за 2022 год, а также бумаги "Московской биржи" (+5,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2224,9 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1024,44 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 68,42 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+5,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +2,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" выросли до 155,4 рубля, объем торгов бумагами превысил 2,321 млрд рублей.

По сообщению "СПБ биржи", объем торгов иностранными бумагами на площадке по итогам 2022 года составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд). Тем не менее, "СПБ биржа" (SPB: SPBE) планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов. Итоговый финансовый результат будет отражен в консолидированной финансовой отчетности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в начале недели отыграл позитивную динамику внешних фондовых площадок.

Интерес к покупкам акций "СПБ биржи" вызвала публикация отчетности, в которой содержится прогноз, предполагающий, что 2022 финансовый год площадка завершит с прибылью, несмотря на существенное падение объемов торгов и комиссионных доходов. Расписки Ozon продолжили рост на фоне сообщений об открытии офиса и сортировочного центра компании в Киргизии, что упростит выход местных предпринимателей на российский рынок. Кроме того, в связи с расширением географии присутствия ожидается увеличение комиссионных сборов и выручки маркетплейса в I квартале.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи преодолел отметку 2220 пунктов впервые с середины ноября прошлого года, несмотря на укрепление рубля.

В лидерах роста выступили транспортный, финансовый и металлургический секторы. Среди фаворитов у инвесторов оставались акции золотобытчиков ("Полюс", "Селигдар" (MOEX: SELG), Polymetal), подкрепляемые благоприятный конъюнктурой на рынке золота из-за удовлетворительной инфляционной статистики в США. Также выросли акции представителей черной металлургии (НЛМК, "Северсталь", ТМК, ММК) на фоне растущего спроса на продукцию компаний внутри страны. Акции Сбербанка продолжили рост в ожидании скорого выхода отчетности банка за декабрь.

Темп торгов во вторник задаст макростатистика Китая, которая может оказаться весьма позитивной. При таком сценарии индекс МосБиржи продолжит рост к отметке 2250 пунктов, полагает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ стремится к своей цели в районе 200-дневной скользящей средней. На прошлой неделе 50-дневная скользящая индекса МосБиржи поднялась выше 100-дневной, что является достаточно сильным сигналом на продолжение роста. В качестве ориентира выступает 200-дневная скользящая, которая находится около 2237 пунктов.

Раллировали акции "СПБ биржи" на фоне ожиданий прибыли по итогам 2022 года, несмотря на сокращение объемов торгов иностранными акциями в разы. Площадка планирует начать торговлю акциями, которые обращаются на бирже в Гонконге (этот список может достичь 500 бумаг), а также 25 ETF на акции в Гонконге, отмечает аналитик.

Рубль вновь укрепил свои позиции. "Кроме продаж юаней Минфином для компенсации выбывающих в январе нефтегазовых доходов, поддержку российской валюте продолжает оказывать укороченный период конвертации выручки экспортеров для уплаты налогов. Также можно говорить об убежденности участников рынка, что дисконты на российскую нефть будут постепенно сокращаться, что восстановит валютный приток", - отмечает аналитик.

Нефть Brent торгуется в коридоре $84-85 за баррель. Основные надежды рынка связаны с восстановлением китайского спроса. В декабре китайский импорт нефти повысился на 4% в годовом выражении. В период китайских новогодних праздников ожидается удвоение воздушного трафика в стране по сравнению с прошлым годом. Также фактором роста китайского спроса на сырую нефть может стать потребность Европы в топливе. "КНР готова перерабатывать российскую нефть, как и Индия, чтобы затем экспортировать уже очищенный от санкционных рисков топливный продукт в Евросоюз. С учетом текущих дисконтов на российскую нефть, спрос на нее может резко возрасти в феврале, что приведёт к максимальному сокращению дисконтирования", - считает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, настроения на мировых рынках остаются в целом оптимистичными на ожиданиях смены курса ФРС в этом году после выхода данных о замедлении инфляции в Штатах. Хотя представители американского регулятора продолжают настаивать, что ключевая ставка в стране должна быть поднята до более 5% годовых и оставаться на таком повышенном уровне как минимум до 2024 года, инвесторы, по всей видимости, не очень этому верят. По данным CME Group, участники рынков деривативов полагают, что пик ставки ФРС в рамках текущего цикла ужесточения политики будет достигнут в марте и составит 4,9%. При этом они оценивают в 60% вероятность того, что Федрезерв затем снизит ставку как минимум один раз до конца декабря, отмечает аналитик.

Положительное влияние на рынки также оказывает неплохое начало сезона отчетностей за IV квартал: вышедшие в пятницу финансовые результаты ведущих банков США оказались в большинстве случаев лучше консенсус-прогнозов. Вместе с тем, инвесторов несколько смутили заявления руководителей некоторых банков о сохраняющихся существенных экономических рисках и высокой вероятности мягкой рецессии в Штатах в текущем году.

На этой неделе рынки будут следить за новостями со стартующего в швейцарском Давосе экономического форума, в рамках которого, в частности, запланированы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и руководителя МВФ Кристалины Георгиевой. Кроме того, значительное влияние на ход торгов могут оказать многочисленные выступления представителей Федрезерва. В США интерес представляют отчеты Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs, Netflix, Procter & Gamble, Schlumberger, Charles Schwab.

На рынке акций РФ значимых внутренних драйверов по-прежнему не наблюдается, поэтому инвесторы продолжают отыгрывать сохраняющуюся достаточно благоприятную конъюнктуру на зарубежных фондовых площадках. Кроме того, цены на нефть хоть и корректируются вниз после сильного роста на прошлой неделе, но остаются на относительно высоком уровне. В то же время в последние дни наблюдается определенное ухудшение геополитического фона, в частности, Запад готовится поставлять на Украину больше тяжелого вооружения, что грозит усилением конфронтации. Помимо этого, в СМИ все чаще начинают говорить о разрабатываемых в Европе и США новых антироссийских санкциях. Поэтому текущая волна укрепления российских акций выглядит неустойчивой и может прерваться в любой момент, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также уровень 2200 пунктов. Целью текущего роста выступает уровень 2250 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление, считает Додонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,3-0,7%, неделя завершилась лучшим подъемом за два месяца. Инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Крупнейшие американские банки (JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Bank of America, Citigroup, Bank of New York Mellon (SPB: BK)) дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели в большинстве случаев оказались лучше ожиданий рынка.

В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 из-за укрепления иены просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,04%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в понедельник просели после активного роста на минувшей неделе на оптимизме по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,37 за баррель (-1,1% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $78,99 за баррель (-1,1% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли расписки Cian (MOEX: CIAN) (+11,1%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+8,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7,7%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,2%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,6%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3% и -2,1% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-1,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 27,33 млрд рублей (из них 6,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Полюса").