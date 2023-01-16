.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "СПБ биржи"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Медиарейтинг банков за 2022 год
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за 2022 год. В 2022 году рейтинг российских банков традиционно возглавил Сбер, по количеству упоминаний и...
 
Власти обсуждают введение единой платежки за ЖКХ
Минстрой обсуждает возможность внедрения в России "единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов". Это следует из письма министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам...
 
Требования к регионам по поддержке аграриев предлагают ужесточить
Минсельхоз предлагает внести поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства в России: согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов 13 января, ведомство хочет обязать регионы уже в I квартале текущего года довести...
 
16 января 2023 года 19:38

Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи, раллировали бумаги "СПБ биржи"

Москва. 16 января. Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста вместе с внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором для "быков" выступила просевшая в рамках коррекции нефть. Индекс Мосбиржи превысил 2220 пунктов, обновив максимум за 2 месяца, при этом раллировали акции "СПБ биржи" (+28,6%) на ожиданиях неплохого отчета за 2022 год, а также бумаги "Московской биржи" (+5,6%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2224,9 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1024,44 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 68,42 рубля (-0,37 рубля).

Подорожали акции "Мосбиржи" (+5,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,1% и +2,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" выросли до 155,4 рубля, объем торгов бумагами превысил 2,321 млрд рублей.

По сообщению "СПБ биржи", объем торгов иностранными бумагами на площадке по итогам 2022 года составил $122,19 млрд, что в 3,2 раза меньше, чем в 2021 году ($393,43 млрд). Тем не менее, "СПБ биржа" (SPB: SPBE) планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов. Итоговый финансовый результат будет отражен в консолидированной финансовой отчетности, аудиторское заключение о достоверности которой будет выдано аудиторской организацией в первой декаде апреля 2023 года.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, рынок акций РФ в начале недели отыграл позитивную динамику внешних фондовых площадок.

Интерес к покупкам акций "СПБ биржи" вызвала публикация отчетности, в которой содержится прогноз, предполагающий, что 2022 финансовый год площадка завершит с прибылью, несмотря на существенное падение объемов торгов и комиссионных доходов. Расписки Ozon продолжили рост на фоне сообщений об открытии офиса и сортировочного центра компании в Киргизии, что упростит выход местных предпринимателей на российский рынок. Кроме того, в связи с расширением географии присутствия ожидается увеличение комиссионных сборов и выручки маркетплейса в I квартале.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, индекс МосБиржи преодолел отметку 2220 пунктов впервые с середины ноября прошлого года, несмотря на укрепление рубля.

В лидерах роста выступили транспортный, финансовый и металлургический секторы. Среди фаворитов у инвесторов оставались акции золотобытчиков ("Полюс", "Селигдар" (MOEX: SELG), Polymetal), подкрепляемые благоприятный конъюнктурой на рынке золота из-за удовлетворительной инфляционной статистики в США. Также выросли акции представителей черной металлургии (НЛМК, "Северсталь", ТМК, ММК) на фоне растущего спроса на продукцию компаний внутри страны. Акции Сбербанка продолжили рост в ожидании скорого выхода отчетности банка за декабрь.

Темп торгов во вторник задаст макростатистика Китая, которая может оказаться весьма позитивной. При таком сценарии индекс МосБиржи продолжит рост к отметке 2250 пунктов, полагает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ стремится к своей цели в районе 200-дневной скользящей средней. На прошлой неделе 50-дневная скользящая индекса МосБиржи поднялась выше 100-дневной, что является достаточно сильным сигналом на продолжение роста. В качестве ориентира выступает 200-дневная скользящая, которая находится около 2237 пунктов.

Раллировали акции "СПБ биржи" на фоне ожиданий прибыли по итогам 2022 года, несмотря на сокращение объемов торгов иностранными акциями в разы. Площадка планирует начать торговлю акциями, которые обращаются на бирже в Гонконге (этот список может достичь 500 бумаг), а также 25 ETF на акции в Гонконге, отмечает аналитик.

Рубль вновь укрепил свои позиции. "Кроме продаж юаней Минфином для компенсации выбывающих в январе нефтегазовых доходов, поддержку российской валюте продолжает оказывать укороченный период конвертации выручки экспортеров для уплаты налогов. Также можно говорить об убежденности участников рынка, что дисконты на российскую нефть будут постепенно сокращаться, что восстановит валютный приток", - отмечает аналитик.

Нефть Brent торгуется в коридоре $84-85 за баррель. Основные надежды рынка связаны с восстановлением китайского спроса. В декабре китайский импорт нефти повысился на 4% в годовом выражении. В период китайских новогодних праздников ожидается удвоение воздушного трафика в стране по сравнению с прошлым годом. Также фактором роста китайского спроса на сырую нефть может стать потребность Европы в топливе. "КНР готова перерабатывать российскую нефть, как и Индия, чтобы затем экспортировать уже очищенный от санкционных рисков топливный продукт в Евросоюз. С учетом текущих дисконтов на российскую нефть, спрос на нее может резко возрасти в феврале, что приведёт к максимальному сокращению дисконтирования", - считает Кочетков.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, настроения на мировых рынках остаются в целом оптимистичными на ожиданиях смены курса ФРС в этом году после выхода данных о замедлении инфляции в Штатах. Хотя представители американского регулятора продолжают настаивать, что ключевая ставка в стране должна быть поднята до более 5% годовых и оставаться на таком повышенном уровне как минимум до 2024 года, инвесторы, по всей видимости, не очень этому верят. По данным CME Group, участники рынков деривативов полагают, что пик ставки ФРС в рамках текущего цикла ужесточения политики будет достигнут в марте и составит 4,9%. При этом они оценивают в 60% вероятность того, что Федрезерв затем снизит ставку как минимум один раз до конца декабря, отмечает аналитик.

Положительное влияние на рынки также оказывает неплохое начало сезона отчетностей за IV квартал: вышедшие в пятницу финансовые результаты ведущих банков США оказались в большинстве случаев лучше консенсус-прогнозов. Вместе с тем, инвесторов несколько смутили заявления руководителей некоторых банков о сохраняющихся существенных экономических рисках и высокой вероятности мягкой рецессии в Штатах в текущем году.

На этой неделе рынки будут следить за новостями со стартующего в швейцарском Давосе экономического форума, в рамках которого, в частности, запланированы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард и руководителя МВФ Кристалины Георгиевой. Кроме того, значительное влияние на ход торгов могут оказать многочисленные выступления представителей Федрезерва. В США интерес представляют отчеты Morgan Stanley (SPB: MS), Goldman Sachs, Netflix, Procter & Gamble, Schlumberger, Charles Schwab.

На рынке акций РФ значимых внутренних драйверов по-прежнему не наблюдается, поэтому инвесторы продолжают отыгрывать сохраняющуюся достаточно благоприятную конъюнктуру на зарубежных фондовых площадках. Кроме того, цены на нефть хоть и корректируются вниз после сильного роста на прошлой неделе, но остаются на относительно высоком уровне. В то же время в последние дни наблюдается определенное ухудшение геополитического фона, в частности, Запад готовится поставлять на Украину больше тяжелого вооружения, что грозит усилением конфронтации. Помимо этого, в СМИ все чаще начинают говорить о разрабатываемых в Европе и США новых антироссийских санкциях. Поэтому текущая волна укрепления российских акций выглядит неустойчивой и может прерваться в любой момент, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике превысил 50-дневную скользящую среднюю, а также уровень 2200 пунктов. Целью текущего роста выступает уровень 2250 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление, считает Додонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,3-0,7%, неделя завершилась лучшим подъемом за два месяца. Инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Крупнейшие американские банки (JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Bank of America, Citigroup, Bank of New York Mellon (SPB: BK)) дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели в большинстве случаев оказались лучше ожиданий рынка.

В понедельник биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 из-за укрепления иены просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,04%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в понедельник просели после активного роста на минувшей неделе на оптимизме по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,37 за баррель (-1,1% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $78,99 за баррель (-1,1% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже выросли расписки Cian (MOEX: CIAN) (+11,1%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+11%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+8,2%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+7,7%), акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,6%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,3%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+6,2%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,6%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,3% и -2,1% "префы"), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-2%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-1,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 27,33 млрд рублей (из них 6,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,2 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 января 2023 года 19:37
Рубль подрос к доллару и евро по итогам понедельника с учетом старта налогового периода января
Москва. 16 января. Доллар США и евро понизились на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль укрепился к бивалютной корзине на старте налогового периода месяца.    читать дальше
.
16 января 2023 года 19:06
Акции "Полюса" интересны для спекулятивной покупки с целью 8560 руб. - "КИТ Финанс Брокер"
Акции "Полюса" интересны для спекулятивной покупки с целью 8560 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 5,3%, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов. "Цены на золото с начала года выросли более, чем на 5%, закрепившись выше $1900 за унцию, - пишет эксперт. - В среднесрочной...    читать дальше
.
16 января 2023 года 19:01
Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023г
Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023 года, говорится в аналитическом материале инвестбанка. Острой необходимости в повышении ключевой ставки сейчас нет, считают эксперты. Бюджетное правило в обновленном варианте укрепит рубль, снизит его...    читать дальше
.
16 января 2023 года 18:45
"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Белуги
Аналитики "Солид Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", позитивно оценивая операционный отчет компании, говорится в комментарии. "Вышел очень даже неплохой отчет у "Белуги", правда, пока только операционный. Прирост общих отгрузок алкоголя вырос на 4,2% за четвертый...    читать дальше
.
16 января 2023 года 18:31
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% в течение 2023г - ПСБ
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в течение всего 2023 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе инфляционные процессы вряд ли станут выраженными, и при формировании инфляционного тренда технический...    читать дальше
.
16 января 2023 года 18:20
Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций Tencent до "держать"
Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций Tencent до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD400 за штуку, сообщается в материале материале старшего аналитика банка Сергея Вахрамеева. "Котировки Tencent с момента выхода нашего первого обзора по компании (29 сентября 2022г) прибавили 46%, в то...    читать дальше
.
16 января 2023 года 18:07
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 67-69 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"
Курс рубля, вероятно, останется в торговом диапазоне 67-69 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). " Данный сценарий предполагает, что цена нефти марки Urals останется относительно стабильной, а ЦБ РФ будет выделять по 3,2 млрд рублей в сутки на продажу...    читать дальше
.
16 января 2023 года 17:41
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Белуги
"Открытие Инвестиции" по-прежнему сохраняет позитивную оценку "Белуга Групп" с рекомендацией "покупать" для акций эмитента и прогнозной стоимостью на уровне 4081 рубля за штуку, сообщается в обзоре. "Если говорить про операционные результаты, то "Белуга Групп" завершила 2022 год на мажорной ноте....    читать дальше
.
16 января 2023 года 17:22
Акции Bank of America остаются привлекательными для инвестиций - Инвестбанк Синара
Акции Bank of America Corp. пока остаются привлекательными для инвестиций, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова. "Отчетность эмитента за 4К22 превзошла ожидания (прибыль в расчете на акцию, в частности, составила $0,85, а выручка - $24,5 млрд), и мы по-прежнему считаем...    читать дальше
.
16 января 2023 года 16:57
Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Белуги умеренно позитивны - БКС Экспресс
еднесрочные и долгосрочные перспективы цены акций Beluga Group умеренно позитивны, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "Beluga Group показала хорошие результаты в 2022 году. Основным драйвером роста группы остается собственная розничная сеть "ВинЛаб". Ритейл-направление продолжает...    читать дальше
.
16 января 2023 года 16:37
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций JPMorgan на уровне $126
Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. на уровне $126 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. "JPMorgan стал бенефициаром нового цикла повышения процентных ставок, однако замедление активности кредитования в...    читать дальше
.
16 января 2023 года 16:15
Вероятный диапазон ставки ЦБР в 2023г - 6,5-7% - Росбанк
Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется в диапазоне 6,5-7% годовых в течение текущего года, считают аналитики Росбанка. "Касательно возможной тактики Банка России в свете поступивших месячных данных по инфляции от Росстата можно предположить, что расстановка сил "голубей" и "ястребов"...    читать дальше
.
16 января 2023 года 15:49
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $45,2
алитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций Delta Air Lines до $45,2 за штуку на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента и ожидаемого резкого восстановления спроса после улучшения ситуации с COVID-19 в КНР, сообщается в материале инвестиционной...    читать дальше
.
16 января 2023 года 15:47
Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на старте налогового периода января
Москва. 16 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте налогового периода месяца.    читать дальше
.
16 января 2023 года 15:28
БКС Экспресс повысил прогнозную цену акций China Resources Beer до HKD66,2
алитики БКС Экспресс повысили прогнозную стоимость акций китайской пивоваренной компании China Resources Beer до 66,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами. Аналитики инвесткомпании отмечают следующие...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.