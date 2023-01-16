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16 января 2023 года 19:37

Рубль подрос к доллару и евро по итогам понедельника с учетом старта налогового периода января

Москва. 16 января. Доллар США и евро понизились на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль укрепился к бивалютной корзине на старте налогового периода месяца.

Курс доллара США составил 68,43 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 35,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 74,02 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,5 копейки - до 70,96 рубля. Курс китайского юаня снизился на 4,1 копейки - до 10,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро по итогам торгов понедельник на фоне спроса на рублевую ликвидность на старте налогового периода января. При этом торги на валютном рынке прошли при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Глобальные инвесторы продолжают оценивать данные прошлой недели, указавшие на снижение темпов роста потребительских цен в США в декабре до 6,5% в годовом выражении с 7,1% в ноябре. Таким образом, инфляция в Штатах опустилась до минимума с октября 2021 года, что может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

"По итогам прошлой недели рубль заметно укрепился к основным валютам: пара "доллар-рубль" торгуется около 68 руб./$1. Решение Минфина начать продажу юаня из резервов для компенсации бюджетного дефицита стало сюрпризом для рынка, так как в течение последних лет бюджетное правило работало в основном в одну сторону: резервы росли и поддерживался слабый рубль. Эффект от продажи валюты будет накапливаться постепенно, сглаживая эффект от падения выручки экспортеров. На данный момент можно ожидать продолжение локального укрепления рубля в ближайшие несколько недель", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"Валютный рынок: дальнейшее снижение цены российской нефти не смущает рубль. В начале новой недели рубль возобновил укрепление в паре с долларом. К окончанию рабочего дня пара торговалась на уровне 68,5 руб./$1 против закрытия пятницы на отметке 68,79 руб./$1. При этом в течение дня российская валюта укреплялась на максимуме до 67,76 за доллар, однако удержать преимущество не смогла. Рост валюты РФ против доллара США происходил на фоне старта очередного периода обязательных платежей в бюджет. В целом первые платежи (уплата обязательных страховых взносов) традиционно не столь существенны по размеру, чтобы оказать ощутимую поддержку рублю, однако российская валюта укреплялась, несмотря на падение нефтяных котировок Brent и сообщения Минфина о дальнейшем снижении средней цены на нефть Urals ($46,8 за период с 15 декабря по 14 января против $50,5 в декабре)", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну, сообщил в понедельник Минфин.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель).

Экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т - это на 10 млн т выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%", - сообщил Новак.

Он также добавил, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

"Минфин опубликовал расчет экспортной пошлины на февраль. В пресс-релизе отмечается, что средняя цена Urals (из которой рассчитывается пошлина) за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82. Средняя цена Brent за этот период составила $81,5. Получается, что спред увеличился до $35 или 43% (!) Это новый антирекорд. Исходя из средней цены Urals, экспортная пошлина на январь установлена в размере $12,8 за тонну VS $16,7 в предыдущем месяце. Как мы отмечали ранее, $45 - это уже критическая цена для бюджета, рассчитанного в этом году на $70 за баррель. В этом случае зеркалирование операций в рамках бюджетного правила (продажу юаней на внутреннем рынке) придется приостанавливать уже в следующем году. Ориентиром для валютного курса при такой цене нефти является 80 рублей за доллар", - полагает экономист банк "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в понедельник, опускаясь впервые за восемь сессий. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,15% - до $84,3 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,2% - до $78,9 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Торги на нефтяном рынке в понедельник будут менее активными, чем обычно, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые обнародуют во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жестких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем международное рейтинговое агентство Moody''s прогнозирует, что средняя цена нефти Brent в текущем году останется ниже среднего значения за 2022 год на уровне $100 за баррель, однако превысит среднесрочный прогноз агентства на уровне $50-70 за баррель.

Траектория цен на нефть в нынешнем году остается неопределенной и будет зависеть от экономической ситуации в крупнейших экономиках мира, отмечается в обзоре Moody''s. При этом агентство ожидает высокой волатильности на рынке.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 января на 71,48 копейки, до 68,2892 руб./$1, и увеличил курс евро на 71,67 копейки, до 73,8298 руб./EUR1.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск понедельника увеличился на 53,73 копейки относительно пятницы и составил 68,3433 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 489,02 млн по сделкам с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 82,24 копейки, до 73,8319 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 58,31 копейки, подорожав до 73,8722 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR860,99 млн, из которых EUR230,663 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR630,327 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок упали на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% и 7,63% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 8,19% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 8,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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