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Главная / Мнения аналитиков / Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023г
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16 января 2023 года 19:01
Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023г
Sber CIB сохраняет базовый прогноз по неизменной ставке ЦБ РФ на уровне 7,5% в течение всего 2023 года, говорится в аналитическом материале инвестбанка. Острой необходимости в повышении ключевой ставки сейчас нет, считают эксперты. Бюджетное правило в обновленном варианте укрепит рубль, снизит его волатильность, и, кроме того, может ослабить проинфляционный эффект, связанный с дефицитом бюджета. Наблюдаемая в январе инфляция остается низкой. За первые девять дней года потребительские цены повысились на 0,24%, а в этот же период годом ранее - на 0,56%. Рост в основном был связан с подорожанием сезонных товаров и повышением регулируемых тарифов. Склонность населения к сбережению остается высокой. "Тем не менее мы считаем, что Банк России сохранит жесткую риторику, даже если в ближайшие месяцы помесячная инфляция будет ниже 4%. Дело в том, что, по мнению регулятора, в настоящее время преобладают инфляционные риски. Операции Минфина не смогут в полном объеме нивелировать эффект мягкой бюджетной политики (то есть значительного увеличения государственных расходов в 2022-2023 годах). Зарплаты продолжают расти на фоне дефицита рабочей силы в отдельных отраслях, а инфляционные ожидания населения остаются выше исторических средних", - пишут аналитики. Как они отмечают, новое бюджетное правило несколько снижает вероятность негативного сценария, при котором ключевая ставка ЦБ достигнет 10%, а доходность десятилетних ОФЗ - 13%. При этом базовый сценарий Sber CIB остается прежним: ключевая ставка - 7,5% на весь 2023 год, доходность десятилетних ОФЗ - 11%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-МНЕНИЕ
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