"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Белуги

Аналитики "Солид Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", позитивно оценивая операционный отчет компании, говорится в комментарии.

"Вышел очень даже неплохой отчет у "Белуги", правда, пока только операционный. Прирост общих отгрузок алкоголя вырос на 4,2% за четвертый квартал, а темпы роста розничной выручки сети ВинЛаб составили 52,3% по году. Как отмечает менеджмент, отмечается рост брендов из высокомаржинальных сегментов "премиум" и выше, что дает не только высокие темпы роста выручки, но и прибыли. А самое главное, что "Белуга" при таких темпах ещё и выплачивает более 10% дивидендов. Поэтому мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и нахождение в нашем топе идей", - пишут эксперты.

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