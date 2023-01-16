ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% в течение 2023г - ПСБ

ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в течение всего 2023 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе инфляционные процессы вряд ли станут выраженными, и при формировании инфляционного тренда технический фактор высокой статистической базы начала 2022г будет преобладать. В марте Попов прогнозирует резкое снижение годового уровня инфляции к 4% (инфляционный таргет ЦБ), во II квартале - временный уход инфляции ниже таргета.

Во второй половине года уровень неопределенности инфляционного тренда остается существенным, считает аналитик банка. При сохранении крепкого курса рубля, хорошем с/х урожае и невыраженном восстановлении потребительского спроса инфляционные риски могут не реализоваться. Тогда уровень инфляции во II полугодии закрепится у таргета, или у нижней границы прогноза ЦБ (5-7% на конец 2023г), прогнозирует Попов.

Это, на взгляд эксперта, откроет пространство для смягчения денежно-кредитных условий. Пока указанный сценарий не базовый (менее вероятный). Однако некоторые сигналы снижения проинфляционных рисков были получены (начало покупок валюты в рамках бюджетного правила, снижение базовой инфляции, отсутствие роста цен на непродовольственные товары в праздничный сезон при ослаблении рубля в декабре).

"Базовый сценарий траектории ключевой ставки пока без изменений - сохранение ставки на уровне 7,5% в течение всего 2023 года при усилении инфляции до 7-7,5% во втором полугодии. Сценарий повышения ставки считаем маловероятным", - резюмирует стратег банка.

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