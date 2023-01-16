Инвестбанк Синара понизил рейтинг акций Tencent до "держать", сохранив целевую цену на уровне HKD400 за штуку, сообщается в материале материале старшего аналитика банка Сергея Вахрамеева.

"Котировки Tencent с момента выхода нашего первого обзора по компании (29 сентября 2022г) прибавили 46%, в то время как индекс Hang Seng вырос на 26%, - констатирует эксперт. - Интересно, что за этот же период акции другого нашего фаворита, Alibaba (основного конкурента Tencent), также показали рост на 46%. Как мы и ожидали, регулятор стал смягчать политику ограничений на видеоигры на рынке Китая, также более мягким стало регулирование платежных систем в КНР. Мультипликаторы справедливо, на наш взгляд, отражают перспективы роста выручки и прибыли Tencent. В связи с ростом стоимости акций компании мы снижаем их рейтинг до уровня "Держать", а их целевая цена, по нашим расчетам, по-прежнему составляет HKD400 за штуку".

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