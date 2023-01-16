Рубль, вероятно, останется в диапазоне 67-69 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля, вероятно, останется в торговом диапазоне 67-69 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

" Данный сценарий предполагает, что цена нефти марки Urals останется относительно стабильной, а ЦБ РФ будет выделять по 3,2 млрд рублей в сутки на продажу юаней. Мы не ожидаем больших изменений: бюджетное правило, вероятно, смягчит волатильность курса, но в целом динамика рубля будет определяться внешнеторговыми потоками, - пишут эксперты в комментарии. - Исходя из нашего прогноза для пары доллар/рубль, ждем по CNY/RUB диапазон 9,85-10,3. С учетом продолжающегося роста юань может быть более подходящим инструментом для хеджирования от волатильности рубля по сравнению с долларом".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.