"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Белуги

"Открытие Инвестиции" по-прежнему сохраняет позитивную оценку "Белуга Групп" с рекомендацией "покупать" для акций эмитента и прогнозной стоимостью на уровне 4081 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Если говорить про операционные результаты, то "Белуга Групп" завершила 2022 год на мажорной ноте. При этом после некоторого спада в июле-сентябре в IV квартале вновь положительную динамику в годовом сопоставлении продемонстрировали отгрузки собственных брендов. То есть, по всей видимости, можно говорить о том, что проблемы с экспортом оказали лишь разовое негативное влияние на бизнес компании в III квартале. Продолжили радовать и результаты сети "ВинЛаб", которая на конец 2022 года достигла 1350 магазинов, что даже несколько превысило плановые показатели менеджмента, которые, на наш взгляд, и без того были очень амбициозными. При этом расширение розницы запланировано и на 2023 год, по итогам которого число магазинов "ВинЛаб" должно вырасти до 1900 штук", - пишет эксперт Алексей Павлов.

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