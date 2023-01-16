Рубль днем умеренно подрастает к доллару и евро на старте налогового периода января

Москва. 16 января. Доллар США и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в понедельник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте налогового периода месяца.

Курс доллара США составил 68,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,92 руб./EUR1, подешевев на 23 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,1 копейки - до 70,89 рубля. Курс китайского юаня снизился на 6,1 копейки - до 10,13 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро днем в понедельник на фоне спроса на рублевую ликвидность на старте налогового периода января. При этом торги на валютном рынке проходят при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Глобальные инвесторы продолжают оценивать данные прошлой недели, указавшие на снижение темпов роста потребительских цен в США в декабре до 6,5% в годовом выражении с 7,1% в ноябре. Таким образом, инфляция в Штатах опустилась до минимума с октября 2021 года, что может стать решающим аргументом в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

"Валютная секция будет искать точку равновесия в курсах валют после того, как начало работу новое бюджетное правило. Эмоциональные реакции сменились продуктивными движениями, что является положительным сигналом. Высокие цены на энергоносители и приближение очередного налогового периода в РФ должны выступить поддержкой рублю", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В пятницу утром рубль продолжил дорожать: он преодолел важный уровень 67,5 и почти достиг 67 за доллар. Однако около этой отметки резко вырос спрос на иностранную валюту, и по итогам дня рубль ослаб на 1,5% до 68,8 за доллар. При этом обороты торгов валютой были средними - около $4 млрд, что говорит о невысоком предложении валюты экспортерами. По-видимому, как и в декабре, в начале года сохраняется отток капитала, как в форме существенного спроса на валюту, так и в виде недостаточных ее продаж со стороны экспортеров, и этот отток может быть связан с высокой геополитической напряженностью. В понедельник утром рубль временно дешевел до 69, но официальный курс ЦБ на этот день существенно ниже - 67,5 руб./$1, что стимулировало продажи валюты экспортерами и позволило рублю восстановиться до 68. Вероятно, на этом уровне рубль стабилизируется, так как похоже, что ниже 68 по паре "доллар-рубль" падает предложение валюты и растет спрос на нее, а выше - наоборот", - отмечает Аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну, сообщил в понедельник Минфин.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере $50,47 за баррель, что в 1,44 раз ниже, чем в декабре 2021 года ($72,71 за баррель).

Экспорт нефти из России по итогам 2022 года вырос на 7%, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Несмотря на действия недружественных стран, санкционные ограничения, добыча нефти по итогам прошлого года составила 535 млн т - это на 10 млн т выше, чем в 2021 году, или плюс 2%. Экспорт также вырос на 7%", - сообщил Новак.

Он также добавил, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли на 28%, или на 2,5 трлн рублей.

"Минфин опубликовал расчет экспортной пошлины на февраль. В пресс-релизе отмечается, что средняя цена Urals (из которой рассчитывается пошлина) за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82. Средняя цена Brent за этот период составила $81,5. Получается, что спред увеличился до $35 или 43% (!) Это новый антирекорд. Исходя из средней цены Urals, экспортная пошлина на январь установлена в размере $12,8 за тонну VS $16,7 в предыдущем месяце. Как мы отмечали ранее, $45 - это уже критическая цена для бюджета, рассчитанного в этом году на $70 за баррель. В этом случае зеркалирование операций в рамках бюджетного правила (продажу юаней на внутреннем рынке) придется приостанавливать уже в следующем году. Ориентиром для валютного курса при такой цене нефти является 80 рублей за доллар", - полагает экономист банк "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Нефтяные котировки продолжают немного снижаться в понедельник, демонстрируя отрицательную динамику впервые за восемь сессий. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,3% - до $85,02 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,21% - до $79,69 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Торги на нефтяном рынке в понедельник будут менее активными, чем обычно, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, отмечает Trading Economics.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые обнародуют во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Основным фактором, влияющим на движение котировок, остаются перспективы экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире. Власти КНР в конце 2022 года объявили о снятии антиковидных ограничений после трех лет жестких локдаунов, и инвесторы надеются, что спрос на нефть в стране начнет восстанавливаться - а может быть, и достигнет рекордных значений, пишет агентство Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК выросли относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок упали на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,23% и 7,63% годовых, ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 2 б.п. - до 8,19% годовых. Ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,43% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 5 б.п. - до 8,58% годовых.