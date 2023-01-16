Акции Bank of America остаются привлекательными для инвестиций - Инвестбанк Синара

Акции Bank of America Corp. пока остаются привлекательными для инвестиций, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова.

"Отчетность эмитента за 4К22 превзошла ожидания (прибыль в расчете на акцию, в частности, составила $0,85, а выручка - $24,5 млрд), и мы по-прежнему считаем привлекательными бумаги эмитента (на руку играет устойчивое финансовое положение потребителей в США), которые торгуются с коэффициентом P/E 2023П, по консенсус-оценке, на уровне 9,9. Это один из редких эмитентов, возвращающих капитал акционерам как посредством выплаты дивидендов ($1,8 млрд в 4К22), так и через выкуп собственных акций, улучшая при этом показатели достаточности капитала. Всего в 2022 году банк вернул акционерам $12 млрд", - указывает эксперт в комментарии.

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