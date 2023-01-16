Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Белуги умеренно позитивны - БКС Экспресс

Среднесрочные и долгосрочные перспективы цены акций Beluga Group умеренно позитивны, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Beluga Group показала хорошие результаты в 2022 году. Основным драйвером роста группы остается собственная розничная сеть "ВинЛаб". Ритейл-направление продолжает быстро расти и добавляет устойчивости бизнеса в целом, так как алкогольный сегмент более подвержен влиянию нестабильности в экономике. Среднесрочные и долгосрочные ожидания по акциям эмитента умеренно позитивные. Компания продолжает развиваться, выплачивать дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.