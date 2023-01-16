Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций JPMorgan на уровне $126

Аналитики Freedom Finance Global сохраняют прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. на уровне $126 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"JPMorgan стал бенефициаром нового цикла повышения процентных ставок, однако замедление активности кредитования в 2023 году при ухудшении макроэкономических условий приведет к замедлению роста процентных доходов. С учетом устойчиво высокой инфляции, продолжения ужесточения монетарной политики и рисков рецессии, рыночные условия, вероятно, останутся неблагоприятными для инвестиционно-банковского бизнеса до второго полугодия текущего года", - отмечает эксперт Алина Попцова.

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