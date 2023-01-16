Вероятный диапазон ставки ЦБР в 2023г - 6,5-7% - Росбанк

Ключевая ставка ЦБ РФ, скорее всего, останется в диапазоне 6,5-7% годовых в течение текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Касательно возможной тактики Банка России в свете поступивших месячных данных по инфляции от Росстата можно предположить, что расстановка сил "голубей" и "ястребов" де-факто не изменилась и не потребовала отклонения от уровня ключевой ставки 7,5% на перспективу ближайшего заседания 10 февраля и, возможно, 17 марта. Однако стратегические риски на горизонте 1-2 кварталов остались в острой зависимости от степени мягкости бюджетной политики (темпы расходования средств, приверженность бюджетному правилу), обстановке на рынке труда (влияние дефицита рабочей силы на заработные платы в отдельных отраслях), колебания курса рубля (ухудшение внешней конъюнктуры с начала 2023 года), состояния внутреннего спроса (сберегательная модель населения, инвестиционный спрос), - пишут эксперты в обзоре. - В свете существующих рисков мы полагаем, что снижение ключевой ставки в течение 2023 года может быть отложено до 2-3 квартала, однако не исключаем благоприятных условий для подобных шагов во 2П23. При этом ориентиром для текущего года для нас остается диапазон 6,5-7% годовых".

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