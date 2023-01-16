Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Delta Air Lines до $45,2

Аналитики Freedom Finance Global повысили прогнозную стоимость акций Delta Air Lines до $45,2 за штуку на фоне позитивной оценки опубликованной отчетности эмитента и ожидаемого резкого восстановления спроса после улучшения ситуации с COVID-19 в КНР, сообщается в материале инвестиционной компании.

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