БКС Экспресс повысил прогнозную цену акций China Resources Beer до HKD66,2

Аналитики БКС Экспресс повысили прогнозную стоимость акций китайской пивоваренной компании China Resources Beer до 66,2 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в материале.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

Аналитики инвесткомпании отмечают следующие позитивные факторы:

- Влияние COVID-19 в краткосрочной перспективе менее выражено;

- Пивной бизнес в 2023 году будет устойчиво расти с подъемом потребления;

- Давление издержек ослабевает;

- Рост объемов Jinsha во II квартале 2023 года на фоне восстановления продаж напитка байцзю;

- Оценка: 35x 2023e и 27x 2024e по базовому P/E.

Обращают внимание в БКС Экспресс и на возможные риски:

- Нагрузка по выплате долга, связанного со слияниями и поглощениями;

- Подъем заболеваемости COVID-19 и давление на потребление;

- Ужесточение конкуренции в премиальном сегменте;

- Проблемы с качеством продукции.

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