Котировки золота могут закрепиться на уровне выше $1920/унц. в течение этой недели - Sber CIB

Котировки золота могут закрепиться на уровне выше $1920 за тройскую унцию в течение текущей недели, считает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Цена золота в пятницу выросла с $1897 до $1920 за унцию, достигнув новых локальных максимумов с апреля прошлого года. - констатирует эксперт. - После публикации данных по потребительской инфляции в США за декабрь инвесторы продолжили отыгрывать вероятное смягчение позиции Федрезерва. Дополнительную поддержку ценам на золото оказала пятничная статистика от Мичиганского университета. Индекс потребительских настроений в США в январе неожиданно поднялся с 59,9 до 62 пунктов, инфляционные ожидания потребителей в США на ближайший год уменьшились с 4,4% в декабре до 4% в январе. Все это позволяет ожидать, что ФРС может смягчить свою позицию. Такие ожидания по большей части уже учтены в котировках золота, и возможное изменение риторики Федрезерва по итогам январского заседания, вероятно, не окажет заметного влияния на рынок".

В понедельник желтый металл по-прежнему торгуется около $1920 за унцию. В среду в США выйдет индекс цен производителей, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за декабрь. В четверг и пятницу ожидаются данные по рынку недвижимости США. Чернышев полагает, что на текущей неделе котировки золота могут закрепиться выше $1920 за унцию, превысив локальные максимумы предыдущей недели.

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