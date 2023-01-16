ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам февральского заседания - "Локо-Инвест"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам февральского заседания, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Инфляционное давление в декабре снизилось, если не брать в расчёт индексацию тарифов на "коммуналку". Эффектов слабого рубля также пока не видно. Начало года больших изменений не принесло, поэтому в апреле-мае инфляция может опуститься до 2,5-3% г/г. К концу 2023г по-прежнему ждём 5,5-6%. С такой инфляцией и растущими рисками для экономики речи о повышении ставки ЦБ, полагаем, быть не может. Снижать её регулятор пока вряд ли решится, но это может случиться уже в 1П23, что уберет с рынка ОФЗ/бондов, как минимум, часть процентного риска, оставив лишь риск "обильного" первичного предложения Минфина", - пишет эксперт.

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