"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Ozon с целью 1750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги Ozon с целевой ценой 1750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: 1460 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания продолжает активно развиваться и расширяет географию присутствия, подчеркивают аналитики. На днях Ozon сообщил, что открыл сортировочный центр и офис в столице Киргизии Бишкеке.

"С технической точки зрения акции находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии которого открывается потенциал для движения вверх. Идея на рост бумаги с целью 1750 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1460 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - указывают эксперты.

Ozon - один из старейших российских интернет-магазинов, предоставляющий своим покупателям более 100 млн товарных наименований в 20 категориях.

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