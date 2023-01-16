БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Инфляция в России постепенно ускоряется в недельном выражении и к 9 января составляет 0,24%. В годовом сопоставлении рост ИПЦ замедлился с 11,9% до 11,6%. Пока ситуация развивается в соответствии с ожиданиями рынка, так что роста волатильности на долговом рынке не ожидается. Премии за риск в корпоративном сегменте незначительно подросли с начала года. Примечательно, что рост наблюдался не только в высокодоходных бумагах, но и в сегменте наиболее качественных бумаг с высокими рейтингами. Пока нельзя говорить о каком-то устойчивом тренде на переоценку рисков, но ситуацию важно держать в фокусе", - пишут эксперты.

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