Акции Goldman Sachs, Morgan Stanley и Netflix будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и Netflix Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

"Goldman Sachs представит квартальную отчетность во вторник, до открытия торгов в США, - напоминает эксперт. - Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $5,48 по сравнению с $10,81 за аналогичный период прошлого года, выручка - сократиться на 14,3%. Котировка на пятницу - $374, локальный потенциал роста - $380".

Банк Morgan Stanley представит квартальную отчетность также во вторник. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $1,19 по сравнению с $2,01 за аналогичный период прошлого года, выручка - сократиться на 12,9%. "Котировка на пятницу - $91,7. Бумаги уперлись сопротивление $92, потенциал роста при его пробое - до $94-95". - указывает Холоденко.

Оператор стримингового сервиса Netflix представит квартальную отчетность в четверг. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию (EPS) может составить $0,44 по сравнению с $1,33 за аналогичный период прошлого года, выручка - увеличиться на 1,5%. "На доходы компании негативно повлияла высокая инфляция, растущая конкуренция, ослабление спроса на услуги стриминга со стороны телевизионных клиентов, 222 млн платных клиентов поделились паролями со 100 млн неплатящих домохозяйств, - пишет эксперт. - Котировка на пятницу - $332,8. Ближайшее сопротивление - $344. Технически есть потенциал роста до $400, потенциал снижения - $275".

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