Цена Brent сохраняет потенциал роста выше $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Цена Brent сохраняет потенциал роста выше $85 за баррель, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены на прошлой неделе существенно выросли. Поддержку им оказывал усилившийся на глобальном рынке спрос на рисковые активы после заметного замедления инфляции в США. В то же время данные указали на максимальный за почти два года рост запасов нефти за неделю в США, что ограничивало дальнейший рост цен. Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $84,5/барр. На этой неделе, помимо недельных данных по запасам, на динамику котировок повлияет публикация декабрьских данных по промышленному производству в Китае и в США, двух основных потребителей нефти. В целом у фьючерсов Brent сохраняется потенциал роста выше $85/барр.", - пишут аналитики банка.

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