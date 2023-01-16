Цена акций Сбербанка может подняться к 160-170 руб. - "Алор Брокер"

Котировки акций Сбербанка могут подняться до уровней в 160-170 рублей за штуку, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пока все говорит в пользу продолжения подъема цены акций Сбербанка с целью ухода в район 160-170 рублей. В ближайшее время ждем публикации финансовых результатов банка за год, из которых можно будет провести оценку дивидендов. Ожидание отчетности эмитента сейчас выступает сильным драйвером роста котировок бумаги, и далеко не факт, что после публикации данных прокатится коррекция "по факту", - пишет эксперт в комментарии.

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