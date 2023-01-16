"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Bank of America на уровне $37,6

"Финам" подтверждает прогнозную цену акций Bank of America Corp. на июнь 2023 года на уровне $37,6 за штуку и рейтинг "держать" для них, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Bank of America, крупный американский финансовый конгломерат, опубликовал неплохие финансовые результаты за IV квартал 2022г. Чистая прибыль кредитора увеличилась на 1,7% (г/г), до $7,1 млрд, или $0,85 на акцию, и оказалась на 8 центов выше средней оценки аналитиков. Рентабельность капитала (ROE) при этом повысилась на 34 б. п., до 11,2%. Операционные расходы повысились на 5,5% до $15,5 млрд, при этом показатель операционной эффективности (cost/income, или CI) улучшился на 3,4 п. п. до 63,4%. В 2022г Bank of America вернул акционерам $12 млрд (почти 44% чистой прибыли) за счет выкупа собственных акций и выплаты дивидендов", - пишет эксперт.

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