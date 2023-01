Рынок акций РФ утром продолжил рост вслед за внешними площадками, лидирует Аэрофлот

Москва. 16 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях замедления роста ключевой ставки Федрезерва США, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent опустилась к $84,5 за баррель); индекс Мосбиржи поднялся в район 2220 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2218,48 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1023,96 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 68,29 рубля (-0,5 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +2% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", внешний фон в понедельник складывается позитивный на волне "зеленеющей" Азии. По российскому рынку поступательное движение вверх может продолжиться в краткосрочной перспективе - поддержкой, вероятно, выступят сырьевые активы, которые будут стремиться к росту на фоне слабости доллара, а также снятие в Китае антиковидных ограничений.

Американские игроки в понедельник отдыхают по случаю общенационального праздника, макростатистики не ожидается. Также в понедельник стартует Всемирный экономический форум в Давосе, где ключевой темой для обсуждения станут экономические проблемы в мире, при этом Россия в форуме не участвует.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают в понедельник продолжения инерционного роста индекса МосБиржи, который может завершить день выше 2200 пунктов. Поддержать рынок смогут "идейные" бумаги Сбербанка и "Магнита", а также акции ПАО "Полюс" на фоне сильного роста котировок золота в последние дни. При этом следует с осторожностью отнестись к акциям компаний нефтегазового сектора и металлургов из-за снижения товарных рынков, предупреждают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынках продолжат оценивать перспективы денежно-кредитной политики мировых центробанков на основе выходящих макроэкономических данных и квартальных отчетностей.

Народный банк Китая продолжает вливание ликвидности в финансовую систему страны, что поддерживает рыночные настроения. На этой неделе выйдет блок ключевых данных о состоянии экономики КНР в конце прошлого года, в частности, ВВП страны за IV квартал (ожидается замедление роста).

Нефтяные фьючерсы Brent и WTI остаются ниже сопротивлений $86,5 и $80 за баррель соответственно и все еще находятся во власти долгосрочного нисходящего тренда. Тем не менее, в этом году цены воздержались от обновления локальных минимумов, что может предвещать развитие нового "бычьего" тренда. В ближайшие дни особенно сильное влияние на котировки может оказать блок ключевых макроэкономических данных из Китая, а также ежемесячные прогнозы МЭА и ОПЕК, полагает аналитик.

На неделе ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) закроет реестр по дивидендам за 9 месяцев 2022 года, а акционеры "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) примут решение по дивидендам за этот же период. Интересные сигналы могут поступить со Всемирного экономического форума в Давосе, напомнила Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что оживление экономики в Китае может поддержать российский рынок акций.

"Признаки оживления деловой активности в Китае становятся все более явными. Также для российской нефтянки может быть позитивом то, что китайские НПЗ готовы перерабатывать нефть из РФ и продавать уже китайское топливо в Европу. Впрочем, это все теория, а практика говорит о замедлении падения цен на недвижимость в КНР, что может быть признаком стабилизации в строительной отрасли. В остальном в начале недели российские акции могут снизиться, но затем должны возобновить свое восстановление. Рубль продолжит получать поддержку налогового периода и продаж валюты Минфином", - полагает аналитик.

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,3-0,7%, неделя завершилась лучшим подъемом за два месяца. Инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Крупнейшие американские банки (JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Bank of America, Citigroup, Bank of New York Mellon (SPB: BK) ) дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели в большинстве случаев оказались лучше ожиданий рынка.

Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 из-за укрепления иены просел на 1,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,3%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после активного роста на минувшей неделе на оптимизме по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире. Цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $84,6 за баррель (-0,8% и +1,5% в пятницу), февральская цена WTI - $79,31 за баррель (-0,7% и +1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

На этой неделе внимание трейдеров будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+11,8%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+9,7%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+7%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+5,7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,7%), бумаги "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,4%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%), бумаги ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 7,66 млрд рублей (из них 2,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 691,25 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 532,68 млн рублей на акции "Полюса").