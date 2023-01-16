Нейтральная динамика сохранится на рынке ОФЗ в понедельник - ПСБ

Нейтральная динамика сохранится на рынке ОФЗ в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Котировки ОФЗ в пятницу почти не изменились по сравнению с уровнями конца декабря, несмотря на проявление ряда позитивных внешних и локальных факторов, - констатирует эксперт. - Замедление инфляции в США способствовало снижению ожиданий по ставке ФРС. Цены на нефть Brent вернулись в диапазон $82 - 85/барр., а рубль торгуется в диапазоне 67-69 руб./$1 по сравнению с 69 -72,5 руб./$1 в последней декаде декабря. Инфляция в РФ по состоянию на 9 января замедлилась до 11,65% (11,94% в декабре, 11,98% в ноябре). В понедельник ждем сохранения нейтральной динамики на рынке ОФЗ".

По мнению эксперта, спрос на рублевые облигации может активизироваться по мере реализации ожиданий резкого замедления инфляции в конце первого квартала. С учетом высокой базы прошлого года инфляция в марте имеет потенциал снижения в диапазон 4-5%, подчеркивается в комментарии.

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