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16 января 2023 года 10:14
Высока вероятность укрепления рубля на текущей неделе - "Алор Брокер"
Высока вероятность укрепления рубля на текущей неделе при поддержке ЦБ и приближении пика налогового периода, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Эксперт напоминает, что в пятницу заработало бюджетное правило. На рынок с продажей юаней вышел ЦБ, но рубль по итогам дня ослаб, хотя рос первую половину дня. "Считаем, что по рублю прошла техническая коррекция, необходимая для снятия его технической перекупленности. При поддержке ЦБ и приближении пика налогового периода укрепление рубля на текущей неделе высоковероятно. Целью снижения пары доллар-рубль является район 65 руб./$1, но для этого ей нужно преодолеть поддержку 67,3 руб./$1, которая уже проторгована", - прогнозирует Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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