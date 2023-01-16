Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 16 января. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях. Крупнейшие американские банки дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка. Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте, исключением выступает только японский рынок акций. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,23%. Одной из причин этого является укрепление нацвалюты, что негативно сказывается на доходах компаний-экспортеров. Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК повысился на 1,3% - до максимума за четыре месяца. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%. Значение южнокорейского Kospi к 8:30 МСК увеличилось на 0,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,8%.

Вместе с тем цены на нефть снижаются утром в понедельник после существенного подъема по итогам минувшей недели, вызванного оптимизмом по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире. Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $84,6 за баррель, что на 0,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на 1,5%, до $85,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,27 за баррель, что на 0,74% ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт повысился в цене на 1,9%, до $79,86 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года. Открытие китайской экономики "стало важнейшим фактором роста цен на нефть на минувшей неделе", а данные о снижении инфляции в США также добавили инвесторам оптимизма по поводу американской экономики, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. Кроме того, цены поддержало ослабление доллара, добавил эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 января выросла на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,826 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,118 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали боковую динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,03% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 828,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,3%), "ГК Самолет БО-П12" (+0,28%) и "ТМК БО-07" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,4%), "Сбербанк 001-06R" (-0,15%) и "ГТЛК-001Р-03" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Аренза-Про" планирует разместить 3-летний выпуск облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Ранее, Московская биржа зарегистрировала программу облигаций "Аренза-Про" объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.

ООО "Агротек" полностью разместило дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны квартальные.

ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 13-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,3 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал.