Главные события недели - Sber CIB

Данные по ВВП Китая за четвертый квартал 2022 года, а также статистика по ценам производителей в США и Германии в декабре выйдут на текущей неделе, отмечают аналитики Sber CIB.

16 января:

- Выходной в США в честь Дня Мартина Лютера Кинга;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне на январь;

- Оптовые цены в Германии за декабрь;

- Цены на жилье в Китае за декабрь.

17 января:

- ВВП Китая за четвертый квартал 2022 года;

- Инвестиции в основной капитал, промышленное производство и розничные продажи в Китае за декабрь;

- Индекс производственной активности штата Нью-Йорк на январь.

18 января:

- Индекс цен производителей (ИЦП) в США за декабрь;

- Розничные продажи и промышленное производство в США за декабрь.

19 января:

- Число выданных разрешений на строительство и объtм строительства новых домов в США за декабрь;

- Счет текущих операций еврозоны за ноябрь;

- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии на январь.

20 января:

- ИЦП в Германии за декабрь;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за декабрь.

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