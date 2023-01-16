Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "держать" акциям Tesla

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям Tesla с прогнозной стоимостью на уровне в $130 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре.

"Котировки акций Tesla за последний год упали на 64% из-за уменьшения спроса на автомобили в Китае, остановки производства там и снижения цен на автомобили, а также необоснованно высокой оценки компании ранее (год назад капитализация Tesla превышала $1 трлн). Мы считаем, что потенциал дальнейшего роста стоимости бумаг зависит от успехов эмитента в деятельности, не связанной с продажей автомобилей, а именно в области автономных транспортных средств. Хотя мы заложили в оценку компании стоимость вышеуказанного сегмента в $100 млрд, мы считаем, что цена акций Tesla не имеет значимого потенциала роста. Коэффициент P/E 2023П, исходя из наших прогнозов, составляет 30", - пишет старший аналитик Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.