Рынок акций США вырос в пятницу. Китайский Shanghai Composite достиг максимума за 4 месяца, рынок акций Японии снижается в понедельник. Цены на нефть снижаются утром в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в пятницу, инвесторы оценивали квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительских настроениях.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 112,64 пункта (0,33%) и составил 34302,61 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 15,92 пункта (0,4%) - до 3999,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,05 пункта (0,71%) и составил 11079,16 пункта.

За минувшую неделю в целом Dow Jones повысился на 2%, S&P 500 - на 2,7%, Nasdaq - на 4,8%. Для всех трех индексов недельная динамика стала лучшей с недели, завершившейся 11 ноября, отмечает MarketWatch.

Крупнейшие американские банки дали старт сезону квартальной корпоративной отчетности, и их финансовые показатели оказались лучше ожиданий рынка.

JPMorgan Chase, крупнейший в США банк по объему активов, в четвертом квартале увеличил чистую прибыль почти на 6% и выручку на 18%, причем оба показателя превзошли прогнозы. Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 2,5%, став лидером роста среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) увеличилась на 3,3%. Банк зафиксировал 6%-ное сокращение выручки в минувшем квартале, хуже прогнозов, однако его чистая прибыль превысила ожидания рынка, несмотря на падение вдвое из-за разовых расходов.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) выросли в цене на 2,2%. Банк увеличил квартальную выручку на 11%, лучше прогнозов. Чистая прибыль банка повысилась до 85 центов в расчете на акцию с 82 центов, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали сокращения до 77 центов на акцию.

Citigroup Inc. (SPB: C) также зафиксировал чистую прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов, и его котировки повысились на 1,7%.

Бумаги Bank of New York Mellon (SPB: BK) подорожали на 1,8% вслед за остальным банковским сектором, хотя крупнейший в мире банк-кастодиан уменьшил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, что стало неожиданностью для аналитиков.

"Думаю, базовый прогноз рынка заключается в том, что нас ждет умеренная рецессия, - сказал старший рыночный стратег Ameriprise Financial (SPB: AMP) Энтони Салимбене. - Вряд ли что-то в отчетностях банков удивило инвесторов".

"Аналитики довольно агрессивно снижали свои прогнозы для прибылей компаний в четвертом квартале. Так что планка установлена довольно низко, и надо посмотреть, смогут ли компании её преодолеть", - добавил Салимбене.

Капитализация Wendy''s Co. выросла на 6%. Сеть ресторанов быстрого питания увеличила размер квартальных дивидендов и объявила о новой программе обратного выкупа акций, а также раскрыла предварительный показатель выручки за четвертый квартал, который превзошел ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Delta Air Lines (SPB: DAL) упала на 3,5%. Авиакомпания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, показатели скорректированной прибыли и выручки в октябре-декабре 2022 года, однако дала слабый прогноз прибыли на текущий квартал.

Также в пятницу Мичиганский университет обнародовал предварительное значение индекса потребительского доверия в США за январь. Индекс подскочил до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, обновив максимум с прошлого апреля и превысив ожидания опрошенных Trading Economics аналитиков, которые прогнозировали менее значительное повышение - до 60,5 пункта.

Позитивным сигналом также стал тот факт, что инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в этом месяце снизились до 4% - минимального значения с апреля 2021 года - с 4,4% в декабре.

Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю на позитивной ноте, исключением выступает только японский рынок акций.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК уменьшилось на 1,1%. Одной из причин этого является укрепление нацвалюты, что негативно сказывается на доходах компаний-экспортеров.

Инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на этой неделе, и заявлений руководства ЦБ по его итогам, отмечает Trading Economics.

Котировки акций Mitsubishi UFJ Financial Group снижаются на 2,5%, крупнейшего азиатского ритейлера одежды Fast Retailing - на 2,4%, автопроизводителей Nissan Motor и Mitsubishi Motors - на 1,5%, технологических Advantest Corp. и Tokyo Electron Ltd. - соответственно на 0,3% и 2,2%.

Лидером падения являются бумаги химической Denka Co., которые подешевели на 15,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК повысился на 1,3% - до максимума за четыре месяца. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,1%.

Наиболее существенный рост на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции технологический компаний Techtronic Industries и Sunny Optical Technology Group - на 5,2% и 4,1% соответственно, а также девелопера New World Development - на 3,4% и производителя "умной" электроники Haier Smart Home - на 3,6%.

Кроме того, дорожают бумаги нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 1,6% и 1,9% соответственно, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) и производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%.

Между тем снижается стоимость разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,1%, производителя компьютеров Lenovo Group - на 4,4%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,6% и автомобильной Geely - на 3,4%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:30 МСК увеличилось на 0,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,8%, сталелитейной Posco - на 2%.

Между тем акции автопроизводителя Hyundai Motor подешевели на 1,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил за день 0,8%.

Акции крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP подорожали на 0,1%, в то время как цена бумаг конкурирующей Rio Tinto опустилась на аналогичную величину.

Стоимость ведущего в стране производителя вина Treasury Wine Estates Ltd. повысилась на 2,3%.

Лидером роста стали акции платежной системы Zip Co., подорожавшие на 9%.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после существенного подъема по итогам минувшей недели, вызванного оптимизмом по поводу влияния отмены коронавирусных ограничений в Китае на спрос на топливо в стране и мире.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $84,66 за баррель, что на $0,62 (0,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подорожали на $1,25 (1,5%), до $85,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,35 за баррель, что на $0,51 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт повысился в цене на $1,47 (1,9%), до $79,86 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 8,3%, WTI - на 8,5%. Оба контракта завершили торги на максимумах с начала года.

Открытие китайской экономики "стало важнейшим фактором роста цен на нефть на минувшей неделе", а данные о снижении инфляции в США также добавили инвесторам оптимизма по поводу американской экономики, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

Кроме того, цены поддержало ослабление доллара, добавил эксперт.

На этой неделе внимание трейдера будет сфокусировано на ежемесячных отчетах ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы во вторник и среду соответственно, отмечает Trading Econimics.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 5 единиц и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок сократилось на 2, до 150.