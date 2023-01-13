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13 января 2023 года 19:08

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали по итогам второй недели января боковую динамику, несмотря на умеренный ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 января была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики US Treasuries на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries), заметно выросшие в начале года, в понедельник перешли к коррекционному снижению.

Как показали обнародованные 6 января данные, прирост числа рабочих мест в экономике США в декабре оказался минимальным с декабря 2020 года и составил 223 тыс. Безработица в Соединенных Штатах снизилась до 3,5% с 3,6% в ноябре. Тем временем средняя почасовая оплата труда в частном секторе в декабре выросла на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 4,6% в годовом выражении. Темпы подъема замедлились по сравнению с 0,4% и 4,8% соответственно в ноябре и оказались слабее ожиданий аналитиков (0,4% и 5%).

Таким образом, данные о замедлении темпов роста почасовой оплаты труда дают участникам рынка надежду на то, что пик ставок Федрезерва в рамках текущего цикла ужесточения монетарной политики окажется ниже, чем предполагалось ранее, и регулятору все же удастся осуществить "мягкую посадку" американской экономики. На этом фоне фьючерсы на уровень процентной ставки ФРС на конец 2023 года за первую неделю января снизились на 10,3 базисного пункта, а доходность 10-летних US Treasuries упала за этот период на 27 базисных пунктов.

Котировки отечественных евробондов во вторник вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне продолжившегося снижения цен американских казначейских обязательств. Глобальные инвесторы 10 января ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции.

Однако Пауэлл в своем выступлении затронул лишь тему независимости ФРС и не стал говорить о денежно-кредитной политике. Пауэлл отметил, что роль Федрезерва в управлении климатическими рисками крайне ограничена, ЦБ не должен становиться "климатическим регулятором". "Без четкой законодательной инициативы Конгресса было бы неправильным использовать инструменты монетарной политики или надзора для продвижения "зеленой экономики" или достижения иных климатических целей", - сказал Пауэлл.

По словам главы ФРС, Конгресс США ставит перед центробанком две цели: обеспечить максимальную занятость и ценовую стабильность, и руководство Федрезерва пользуется независимостью при выборе инструментов для достижения этих целей.

Рынок российских еврооблигаций практически никак не отреагировал на улучшение ситуации в секторе базовых активов, произошедшее в середине недели в ожидании публикации данных об изменении потребительских цен в США в декабре, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы о темпах повышения процентных ставок. Аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов роста цен до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, по данным Trading Economics.

Опубликованная в четверг статистика по инфляции не разочаровала инвесторов, что в итоге способствовало дальнейшему росту котировок US Treasuries. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали 6,5%, согласно данным Trading Economics. Сигналы ослабления темпов роста потребительских цен в США говорят в пользу дальнейшего замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

При этом руководители американского ЦБ не спешат отказываться от "ястребиной" позиции: ранее на этой неделе президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью The Wall Street Journal, что, по ее мнению, Федрезерву придется поднять ставку выше 5%, чтобы добиться цели по инфляции. Ее коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также подтвердил ранее высказанное им мнение, что ставка будет поднята выше 5%. В настоящее время ее диапазон составляет 4,25-4,5%.

В свою очередь президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФРС необходимо поднять базовую процентную ставку чуть выше 5% годовых, а затем сделать паузу. "Я ожидаю, что в этом году мы поднимем ставки еще несколько раз, хотя, на мой взгляд, дни, когда мы поднимали их сразу на 75 базисных пунктов, наверняка прошли. Я думаю, повышение на 25 базисных пунктов будет уместным в будущем", - сказал он в четверг. По его мнению, Федрезерву необходимо поднять ставку чуть выше 5%, а затем "остаться сидеть там".

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек. Неделей ранее этот показатель составлял 206 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось первоначально. Аналитики в среднем прогнозировали рост до 215 тыс. с ранее объявленного уровня.

В последний день недели ситуация на мировых рынках капитала несколько ухудшилась, но долговые рынки смогли удержаться от сильного падения. Котировки отечественных евробондов на этом фоне продолжили колебаться в рамках бокового диапазона.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 1,4% - до 58,98% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 10,74% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,4% - до 63,3% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 6 базисных пунктов и составила 9,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 17 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 1,8%, подорожав до 42,4% от номинала (его доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 12,62% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене за пять дней - котировки остались на уровне 43,25% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта и составила 33,3% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1,2% - до 43,32% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов и составила 25,81% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,2%, подешевев до 41,3% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 21,97% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,44%, подешевев до 81,76% от номинала (его доходность выросла на 208 базисных пунктов - до 37,18% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году подросла за неделю на 0,5%, составив 65,17% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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